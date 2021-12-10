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Смуглянка Нэннеке, нарядный Дийкстра и рыжая Трисс на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака»

Продолжение многосерийного тёмного фэнтези «Ведьмак» продолжает радовать поклонников свежими промо-материалами. В сети появились новые кадры из второго эпизода, и на снимках среди прочих отметилась настоятельница храма Мелитэле Нэннеке (Аджоа Андо), основательно загоревшая под жарким солнцем Темерии, а также глава реданской разведки Сигизмунд Дийкстра (Грэм Мактавиш) и открывшая для себя хну Трисс Меригольд (Анна Шаффер).

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»

Премьера второго сезона как бы экранизации романов Анджея Сапковского случится 17 декабря.

А ещё в сети появился ансамблевый баннер с «волчьим» братством ведьмаков, перепуганной Цириллой и монструозным камео. Ну а что, брукса и сколопендроморф тоже заслуживают признания.

Постеры сериала «Ведьмак»
Теги
КадрыГалереяВедьмакПостерNetflix
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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