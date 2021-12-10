Смуглянка Нэннеке, нарядный Дийкстра и рыжая Трисс на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака»

Продолжение многосерийного тёмного фэнтези «Ведьмак» продолжает радовать поклонников свежими промо-материалами. В сети появились новые кадры из второго эпизода, и на снимках среди прочих отметилась настоятельница храма Мелитэле Нэннеке (Аджоа Андо), основательно загоревшая под жарким солнцем Темерии, а также глава реданской разведки Сигизмунд Дийкстра (Грэм Мактавиш) и открывшая для себя хну Трисс Меригольд (Анна Шаффер).

Премьера второго сезона как бы экранизации романов Анджея Сапковского случится 17 декабря.

А ещё в сети появился ансамблевый баннер с «волчьим» братством ведьмаков, перепуганной Цириллой и монструозным камео. Ну а что, брукса и сколопендроморф тоже заслуживают признания.