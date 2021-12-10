Дедушка разрешает бражничать в специальном обращении накануне спецэпизода «Вампиров средней полосы»

Праздники у нас в крови. Особенно зимние. Видеосервис START опубликовал эксклюзивный видеоролик «Вампиров средней полосы» — специальное обращение Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов) к зрителям. За активно комментирующего оператора — новообращённый Женёк (Глеб Калюжный).
Специальный праздничный эпизод мистической драмы о смоленских кровопийцах, впервые празднующих Новый год полным составом, наконец-то обзавёлся точной датой выхода — уютную новогоднюю серию поклонники сериала увидят 29 декабря.
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