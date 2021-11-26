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«Вампиры средней полосы» готовят праздничный спецэпизод

Неожиданный и, прямо скажем, очень приятный подарок готовит зрителям отечественный потоковый сервис START. Сегодня состоялся анонс праздничного спецэпизода мистической драмеди «Вампиры средней полосы». Промо-арт с патриархом вампирского «семейства» из Смоленска Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) сообщает, что на новогодние праздники зрители увидят новую серию полюбившегося сериала.

Постеры сериала «Вампиры средней полосы»

Подробностей новогоднего спецэпизода не раскрывают, как и не сообщают пока его точную дату выхода. До поры до времени это останется сюрпризом, как зачастую и бывает с новогодними подарками.

Теги
ГалереяВампиры средней полосыПромо-арт
Комментарии (8)

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Источник фотографий: Depositphotos

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