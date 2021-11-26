«Вампиры средней полосы» готовят праздничный спецэпизод

Неожиданный и, прямо скажем, очень приятный подарок готовит зрителям отечественный потоковый сервис START. Сегодня состоялся анонс праздничного спецэпизода мистической драмеди «Вампиры средней полосы». Промо-арт с патриархом вампирского «семейства» из Смоленска Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) сообщает, что на новогодние праздники зрители увидят новую серию полюбившегося сериала.

Подробностей новогоднего спецэпизода не раскрывают, как и не сообщают пока его точную дату выхода. До поры до времени это останется сюрпризом, как зачастую и бывает с новогодними подарками.