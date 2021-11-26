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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Геральт сражается с многоножкой в отрывке второго сезона «Ведьмака»

До декабрьской премьеры второго сезона «Ведьмака» остаётся меньше месяца, и свежее видео из продолжения сериала Netflix показывает, каких монстров припасли для зрителей новые серии тёмного фэнтези. Официальный твиттер-аккаунт сериала опубликовал отрывок из боевой сцены, где Геральт (Генри Кавилл) предусмотрительно использует защитный знак квен, сражаясь с громадной многоножкой.

Свежие эпизоды оригинальной экранизации фэнтезийной саги Анджея Сапковского выходят на цифровой платформе 17 декабря. У руля сериала — бессменный шоуранер Лорен Шмидт Хиссрич.

Теги
ВидеоВедьмакNetflixГенри Кавилл
Комментарии (2)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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