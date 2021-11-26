Любовь среди войны — заставка шестого сезона «Чужестранки» даёт заглянуть в грядущее

Заждавшиеся зрители сериала «Чужестранка» могут заняться любимым делом — гаданием на сезон по заставке. Открывающими титрами шестого сезона поделился кабельный канал Starz, и в них есть всё: война, драма, килты и, конечно, любовь Клэр и Джейми Фрейзеров. А ради чего ещё ждать «Чужестранку»?

Шестой сезон экранизации знаменитой книжной серии Дианы Гэблдон с Катриной Балф и Сэмом Хьюэном основан на романе «Дыхание снега и пепла» и это заметно по видео. Заглавная песня в новой аранжировке задаёт тон истории:

Продолжение «Чужестранки» выходит 6 марта 2022 года и будет восьмисерийным из-за пандемии. Четыре эпизода, предназначавшиеся шестому сезону, откроют сезон седьмой.

Шоураннер Мэттью Б. Робертс («Каприка») и создатель сериала Рональд Д. Мур («Для всего человечества») наряду с автором литературного первоисточника входят в число исполнительных продюсеров проекта. Производственный процесс курирует Sony Pictures Television.