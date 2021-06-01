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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Укороченный шестой сезон «Чужестранки» выйдет в следующем году

Создатели сериала «Чужестранка» стараются сократить преданным поклонникам время ожидания задержавшегося из-за пандемии шестого сезона. Его съёмки начались в январе и до сих пор продолжаются, но чтобы порадовать зрителей свежими сериями в следующем году, авторы решили укоротить сезон. Кабельный канал Starz выпустит восьмисерийное продолжение с 90-минутным первым эпизодом в 2022-м. Оставшиеся четыре серии добавят к седьмому сезону, который теперь насчитывает 16 эпизодов.

Приключенческая фантастика по книжной серии Дианы Гэблдон рассказывает о невероятных перипетиях жизни Клэр Рэндолл (Катрина Балф) и её возлюбленного горца Джейми Фрейзера (Сэм Хьюэн), а также их друзей и домочадцев. В основу шестого сезона лёг шестой роман серии «Дыхание снега и пепла». Седьмой сезон станет экранизацией седьмого романа под названием «Эхо прошлого».

Шоураннером выступает Мэттью Б. Робертс («Каприка»). Создатель сериала Рональд Д. Мур («Для всего человечества») и Гэблдон входят в команду исполнительных продюсеров. За производство среди прочих отвечает Sony Pictures Television.

Теги
Чужестранка
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