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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки второго сезона «Космических сил» наконец-то стартовали

Спустя год после премьеры многосерийной комедии Netflix «Космические силы» появились новости о производстве второго сезона. Участник основного актёрского состава Бен Шварц уведомил подписчиков своего инстаграма, что съёмки продолжения уже начались.

Промо-арт сериала «Космические войска»

Это история о том, как ветерана воздушных сил Марка Р. Нёрда назначают главой недавно основанных космических сил США. Генерал Нёрд, возглавивший команду талантливых учёных и астронавтов, должен совершить невозможное — в кратчайшие сроки добиться неоспоримого космического превосходства США и повторить успех предыдущей лунной миссии. Получается, мягко говоря, так себе.

Помимо Шварца в сериале Грега Дэниелса («Офис») снимаются Стив Карелл, Джон Малкович, Джейн Линч, Ноа Эммерих, Лиза Кудроу, Диана Сильверс, Джимми О. Ян, Тоуни Ньюсом, Дон Лейк и Алексей Воробьёв.

Теги
Космические войскаNetflix
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