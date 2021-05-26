Секс и жизнь Сары Шахи на постерах эротической драмы от Netlfix

В сети появились чувственные постеры многосерийной эротической драмы «Секс/Жизнь» с Сарой Шахи («Подозреваемый», «Чёрный Адам») в главной роли. Премьера сериала об очень личном состоится на стриминговом сервисе Netflix 26 июня.

Адаптация мемуаров ББ Истон «44 главы о 4 мужчинах» рассказывает о Билли (Шахи) — верной жене и добросовестной матери Билли, которой не хватает страсти и огня в супружеской жизни. Героиня погружается в ностальгию по своей сумасшедшей юности, откровенно описывая свои воспоминания вперемешку с эротическими фантазиями в дневнике, который однажды находит её муж Купер (Майк Фогель).

Создателем, шоураннером и главным сценаристом сериала выступает Стэйси Ракейсер («Холм одного дерева»).