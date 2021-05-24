Netflix показал, как создавалась магия Гришавёрса в ролике о спецэффектах сериала «Тень и кость»

Для всех, кому интересны разнообразные закулисные процессы, Netflix опубликовал ролик о создании спецэффектов в многосерийном фэнтези «Тень и кость». Работы у команды специалистов по созданию VFX было хоть отбавляй, потому что в Гришавёрсе без эффектной магии никуда.

Первый сезон адаптации книжной серии за авторством Ли Бардуго вышел 23 апреля, и потоковый сервис пока не делал официальных объявлений о дальнейшей судьбе сериала.

За проект отвечает шоураннер Эрик Хайссерер («Прибытие»). В основном актёрском составе значатся Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд, Люк Паскуалино и Саймон Сирс