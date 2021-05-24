 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Мастеру повезло: Юлия Снигирь всё же сыграет голую Маргариту в переосмыслении Булгакова «Чикатило» Сарика Андреасяна получил второй сезон Карл Урбан приветствует Дженсена Эклса за кадром третьего сезона «Пацанов» Больше киберпанка: дата релиза и начало предзаказа The Ascent Capcom отчиталась об успехах Monster Hunter и Resident Evil
4
СЕРИАЛЫ
688
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Netflix показал, как создавалась магия Гришавёрса в ролике о спецэффектах сериала «Тень и кость»

Для всех, кому интересны разнообразные закулисные процессы, Netflix опубликовал ролик о создании спецэффектов в многосерийном фэнтези «Тень и кость». Работы у команды специалистов по созданию VFX было хоть отбавляй, потому что в Гришавёрсе без эффектной магии никуда.

Первый сезон адаптации книжной серии за авторством Ли Бардуго вышел 23 апреля, и потоковый сервис пока не делал официальных объявлений о дальнейшей судьбе сериала.

За проект отвечает шоураннер Эрик Хайссерер («Прибытие»). В основном актёрском составе значатся Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд, Люк Паскуалино и Саймон Сирс

Теги
ВидеоТень и кость
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

2Авторы рассказывают об уникальном мире Гришавёрса в ролике о создании сериала «Тень и кость» 10Свет и тьма против монстров в трейлере фэнтези-эпика «Тень и кость» 10Погружаемся в «Гришавёрс» со свежими кадрами фэнтези-эпика «Тень и кость»

Тоже интересно

42Мастеру повезло: Юлия Снигирь всё же сыграет голую Маргариту в переосмыслении Булгакова 21Сексуальная Лили Джеймс в культовом красном купальнике за кадром «Пэм и Томми» 101Disney больше не принимает сценарии с белыми главными героями. Даже если они очень хороши 8Галь Гадот сыграет главную роль в романтической фантастике про вечную любовь в мультивселенной 6Эмили Блант и детишки возвращаются в страшный мир тишины в тизере «Тихого места 2»

Далее на КГ

22
Прожжённый аферист Сергей Безруков учит юного Остапа своему ремеслу в трейлере авантюрной комедии «Бендер: Начало»
 5
Тимоти Шаламе сделает то, чего ещё никогда не делал, в фильме про Вилли Вонку
 8
Страдания и кошмары наяву в тизере второго сезона мистического триллера «Зло»
 10
Вот и нашлась сильная женщина, которая убьёт инопланетного охотника в «Хищнике 5»
 25
«Чикатило» Сарика Андреасяна получил второй сезон
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 0
КГ играет: Valkyria Chronicles 4, часть 4
 16
Из кого Дрейка лепить будем? Том Холланд и Марк Уолберг на первом кадре Uncharted
 0
Сливы обещают сборник Sonic Collection, содержащий ремастеры первых двух частей
 78
«Вечные» приходят на смену «Мстителям» в первом трейлере фантастического эпика
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Дженсен Эклс передаёт привет со съёмок третьего сезона «Пацанов»
 
Кино Особняк Брюса Уэйна засветился на первых фото со съёмок «Флэша»
 
Игры Capcom отчиталась об успехах Monster Hunter и Resident Evil
 
КиноИгры Для Resident Evil Village украли дизайн одного из боссов
 
Кино «Вечные» — первые кадры из марвеловского блокбастера в превью взрывных кинотеатральных релизов
 
Кино Александра Даддарио — современная Джульетта в трейлере драмы «Страсть, любовь и стволы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в мае

26 СрНоль кадров в секунду
27 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
30 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
31 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 393: Очень грубая метафора
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 463: «Пила: Спираль» и новый фильм Тейлора Шеридана
 
3Ноль кадров в секунду – 369: Карамельные мальчики и надувные горы
 
 
9ЕВА – 425: Бесконечный хайптрейн
 
 
11Телеовощи – 392: Мужик верхом на коте
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru