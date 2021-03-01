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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Погружаемся в «Гришавёрс» со свежими кадрами фэнтези-эпика «Тень и кость»

Помимо первого тизера и свежего постера многосерийное эпическое фэнтези «Тень и кость» обзавелось подборкой новых кадров. Стриминговый сервис Netflix познакомит зрителей с экранизацией книжной вселенной «Гриша» за авторством Ли Бардуго 23 апреля.

Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость»

Масштабное приключенческое фэнтези Эрика Хайссерера («Прибытие») рассказывает о юном новобранце Алине Старков (Джесси Мей Ли) из волшебной страны Равка. Поступившая на армейскую службу сирота открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти свою страну, отсечённую от мира Тенистым Каньоном, кишащим монстрами. Но выполнить эту важную миссию не так-то просто, когда не знаешь, кому доверять, и не умеешь пользоваться своим даром.

Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость»

В сериале также снимаются Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс. Часть эпизодов снял Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). Исполнительными продюсерами вместе с Хайссерером и Бардуго выступают Шон Леви («Очень странные дела») и Пуйа Шахбазян («Дивергент»).

Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость»
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