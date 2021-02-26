Могущественный маг Бен Барнс обещает изменить мир в трейлере фэнтези-эпика «Тень и кость»

Сюжетно незамысловато, зато красиво и масштабно. Потоковый сервис Netlfix выпустил многообещающий тизер-трейлер эпического фэнтези «Тень и кость» по книжной вселенной «Гриша» Ли Бардуго. Премьера первого сезона состоится 23 апреля.

Главная героиня приключенческого фэнтези Эрика Хайссерера («Прибытие») — поступившая на армейскую службу сирота Алина Старков (Джесси Мей Ли), обнаружившая в себе магическую силу. Открывшиеся возможности могли бы помочь Алине спасти свою страну, отсечённую от остального мира Тенистым Каньоном, где обитают монстры. Но не всё так просто, когда не знаешь, кому доверять, и не умеешь пользоваться новоприобретённым даром.

В сериале также снимаются Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс. За режиссуру отвечает Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). Исполнительными продюсерами значатся Хайссерер, Бардуго, Шон Леви («Очень странные дела») и Пуйа Шахбазян («Дивергент»).

И версия с русскими субтитрами:

Официальный постер: