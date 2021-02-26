 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам Звёзды «Мортал Комбат» заразительно реагируют на первый трейлер фантастического экшена На форуме ReserEra запретили упоминание Hogwarts Legacy из-за взглядов её создателей «Человек-паук 3» с Томом Холландом получил-таки официальное название Diablo IV — трейлер разбойницы
1
СЕРИАЛЫ
794
 
Прямая ссылка на новость:

Могущественный маг Бен Барнс обещает изменить мир в трейлере фэнтези-эпика «Тень и кость»

Сюжетно незамысловато, зато красиво и масштабно. Потоковый сервис Netlfix выпустил многообещающий тизер-трейлер эпического фэнтези «Тень и кость» по книжной вселенной «Гриша» Ли Бардуго. Премьера первого сезона состоится 23 апреля.

Главная героиня приключенческого фэнтези Эрика Хайссерера («Прибытие») — поступившая на армейскую службу сирота Алина Старков (Джесси Мей Ли), обнаружившая в себе магическую силу. Открывшиеся возможности могли бы помочь Алине спасти свою страну, отсечённую от остального мира Тенистым Каньоном, где обитают монстры. Но не всё так просто, когда не знаешь, кому доверять, и не умеешь пользоваться новоприобретённым даром.

В сериале также снимаются Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс. За режиссуру отвечает Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). Исполнительными продюсерами значатся Хайссерер, Бардуго, Шон Леви («Очень странные дела») и Пуйа Шахбазян («Дивергент»).

И версия с русскими субтитрами:

Официальный постер:

Постеры сериала «Тень и кость»
Темы
 
Видео Тень и кость
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Авторы сериала по фэнтези-миру «Гриша» обещают смесь «Игры престолов» и «Одиннадцати друзей Оушена» и показывают первые кадры 8Безликие постеры многосерийного фэнтези «Тень и кость», вдохновлённого атмосферой царской России 2Очередная экранизация рассказа Джорджа Мартина: Дэйв Батиста влился в творческую семью Пола Андерсона и Миллы Йовович 40Нильфгаардские рыцари красуются в обновлённых доспехах на закадровом фото второго сезона «Ведьмака» 2Фэнтези «Судьба: Сага Винкс» обзавелось вторым сезоном 13Кинжал из Шадар Логота в свежем промо эпического фэнтези «Колесо Времени»

Тоже интересно

140Слишком хорошо, чтобы быть правдой — вышел первый трейлер «Мортал Комбат» 21Связи решают: Кэт Деннингс рассказала, как получила расширенную роль в «Торе» 13Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску 9Нил Гейман объяснил, почему в «Песочном человеке» Люцифера играет Гвендолин Кристи, а не Том Эллис 32Кошмарный Джокер Джареда Лето на эксклюзивных кадрах из «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Далее на КГ

1
График спасения мудоконов — стала известна дата выхода Oddworld: Soulstorm
 3
Сериал «Убийцы Ву» с Ико Ювайсом разжился полнометражным боевиком «Кулак возмездия»
 2
Экшен, юмор и ярость в первом трейлере комедийного мультсериала «МОДОК» с Пэттоном Освальтом
 12
Режиссёр «Района №9» Нил Бломкамп обещает сиквел. Сценарий продолжения уже в работе
 1
Меняющийся мир в геймплейном ролике Returnal
 0
КГ играет: Atelier Ryza, часть 3
 8
«ВандаВижн» — обсуждаем восьмой эпизод
 0
Что было бы, если бы Мэл Гибсон всё-таки снялся в «Безумной Максе: Дороге Ярости»?
 8
На форуме ReserEra запретили упоминание Hogwarts Legacy из-за взглядов её создателей
 3
Стивен Содерберг научит Зои Кравиц выходить из дома на улицу в новом триллере для HBO Max
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин
 
Игры Объявлена дата выхода Subverse — нашумевшего порно-ответа Mass Effect
 
Первая серия «Великого уравнителя» с Куин Латифой собрала более 20 млн просмотров
 
Кино «Мы не должны быть мужиками с сиськами» — Эванджелин Лилли не одобряет всех этих сильных женских персонажей
 
Игры На форуме ReserEra запретили упоминание Hogwarts Legacy из-за взглядов её создателей
 
Кино Зои Салдана против Пиратов Карибского моря: женская месть во всём кровавом великолепии
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в феврале

28 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
2 Вт21:45ЕВА (трансляция)
3 СрНоль кадров в секунду
7 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду – 357: Короткая память
 
10ЕВА
 
 
4Телеовощи – 380: Облегчённая версия
 
3Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru