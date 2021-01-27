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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Авторы сериала по фэнтези-миру «Гриша» обещают смесь «Игры престолов» и «Одиннадцати друзей Оушена» и показывают первые кадры

Портал Entertainment Weekly опубликовал первые эксклюзивные кадры из многосерийного фэнтези «Тень и кость» по книжной вселенной «Гриша» (Grishaverse) Ли Бардуго. На снимках вы, скорее всего, увидите лишь одно знакомое лицо — оно принадлежит Бену Барнсу, который играет генерала армии магов. Восьмисерийный первый сезон выйдет на потоковом сервисе Netflix 23 апреля.

Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость»

События сериала, который авторы питчили как смесь «Одиннадцати друзей Оушена» и «Игры престолов», разворачиваются в волшебной стране Равка, отсечённой от остального мира разломом тьмы, где обитают чудовища. Сирота Алина Старков (Джесси Мей Ли) обнаруживает в себе магическую силу, которая могла бы спасти страну, и пока она оттачивает своё новоприобретённое мастерство, враги плетут против неё заговор. Мир бандитов, воров, убийц и святых на грани войны, и для выживания потребуется нечто большее, чем магия.

Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость»

В сериале также снимаются Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс. Сценаристом, создателем и шоураннером выступает Эрик Хайссерер («Прибытие»). Режиссёром — Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). Исполнительными продюсерами числятся Хайссерер, Бардуго, Шон Леви («Очень странные дела») и Пуйа Шахбазян («Дивергент»).

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Галерея Тень и кость
Комментарии (3)

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