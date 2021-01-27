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Омар Си рассказывает про свои перевоплощения в ролике о создании нового рекордсмена Netflix «Люпен»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал ролик о создании сериала «Люпен» — авантюрно-приключенческой драмы, вдохновлённой романами Мориса Леблана о знаменитом джентльмене-грабителе. Исполнитель главной роли Омар Си и создатели проекта рассказывают о своём уникальном подходе к материалу и раскрывают интересные подробности закулисья.

По прогнозам видеосервиса, в начале февраля «Люпен» установит новый рекорд цифровой платформы — за первый месяц с момента выхода соберёт более 70 млн просмотров. Сейчас подписчики могут посмотреть первые пять эпизодов из жизни современного мастера перевоплощения Ассана Диопа (Си), а в течение этого года Netflix обещает показать вторую половину сериала.

Создателями сериала числятся Джордж Кэй («Убивая Еву») и Франсуа Юзан; часть эпизодов срежиссировал Луи Летерье («Перевозчик»). Производством занимается Gaumont Television.

Темы
 
Видео Люпен
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