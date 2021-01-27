Скалу — в президенты! Трейлер автобиографического сериала Дуэйна Джонсона делает неожиданные открытия

Как известно, снимать сериал о себе любимом — удел действительно великих, так что пусть вас не удивляет зашкаливающий уровень пафоса и самолюбования автобиографической комедии «Молодой „Скала“». Дуэйн Джонсон лично расскажет о жизни и великих свершениях простого мальчика с Гавайев и о том, как он докатился до президентской кампании 2032 года.

В сериале помимо самого Скалы засветятся Розарио Доусон и Рэндалл Парк, главные же роли достались Брэдли Константу, Стейси Лейлуа, Джозефу Ли Андерсону, Ане Туисила, Бретту Азару, Мэттью Уиллигу и Нейту Джексону.

Премьера состоится уже 16 февраля на телеканале NBC.