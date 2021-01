Дуэйн Джонсон презентовал тизер автобиографической комедии «Молодой „Скала“»

Дуэйн Джонсон презентовал в своих соцсетях полуминутный тизер многосерийной комедии «Молодой „Скала“», который расскажет о юных годах знаменитого рестлера, актёра и продюсера. Премьера сериала состоится 16 февраля на телеканале NBC.

Проект, вдохновлённый событиями из личной биографии Джонсона, представляет собой юмористическое жизнеописание его детства и юности. Актёр выступает в качестве рассказчика, а также продюсирует первый сезон совместно с шоураннером «Трудностей ассимиляции» Нахнатчкой Кхан. За производство отвечают Universal Television, Seven Bucks Productions и Fierce Baby Productions.

В основной актёрский состав вошли Брэдли Констант, Ули Латукефу, Стейси Лейлуа, Джозеф Ли Андерсон и Ана Туисила.

???? @nbcyoungrock

I wish my dad was around to see. Maaaaan he would’ve been proud.



Yes, I kicked puberty's ass at 15 and turned tequila tycoon by 10 ????????????????♂️



Cant wait to make ya laugh and share some life lessons I’ve learned along the way. #YOUNGROCK????@SevenBucksProd

FEB 16! pic.twitter.com/FSebsrvOHI