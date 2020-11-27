Первый взгляд на ещё волосатого Дуэйна Джонсона в автобиографической комедии «Молодой Скала»

Дуэйн «Простой парень» Джонсон не был бы собой, если бы ещё при жизни не снял сериал о себе любимом. Комедия «Молодой Скала» обещает рассказать о детстве и юности будущей звезды и подробно познакомить нас с его семьёй. В общем, что-то вроде «Все ненавидят Криса», только менее смешное.

Скала тем временем поделился первыми официальными кадрами сериала (который, как выяснилось, уже давным-давно отсняли) с исполнителями главных ролей Брэдли Константом (Скала), Стейси Лейлуа (мать), Джозефом Ли Андерсоном (отец), Аной Туисила (бабушка), Бреттом Азаром (друг семьи), Мэттью Уиллигом (дядя Андре) и Нейтом Джексоном (рестлер Джанкярд Дог):

Премьера на NBC состоится уже в феврале 2021 года.