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Первый взгляд на ещё волосатого Дуэйна Джонсона в автобиографической комедии «Молодой Скала»

Дуэйн «Простой парень» Джонсон не был бы собой, если бы ещё при жизни не снял сериал о себе любимом. Комедия «Молодой Скала» обещает рассказать о детстве и юности будущей звезды и подробно познакомить нас с его семьёй. В общем, что-то вроде «Все ненавидят Криса», только менее смешное.

Скала тем временем поделился первыми официальными кадрами сериала (который, как выяснилось, уже давным-давно отсняли) с исполнителями главных ролей Брэдли Константом (Скала), Стейси Лейлуа (мать), Джозефом Ли Андерсоном (отец), Аной Туисила (бабушка), Бреттом Азаром (друг семьи), Мэттью Уиллигом (дядя Андре) и Нейтом Джексоном (рестлер Джанкярд Дог):

Кадры из сериала «Молодой „Скала“» Кадры из сериала «Молодой „Скала“» Кадры из сериала «Молодой „Скала“» Кадры из сериала «Молодой „Скала“»

Премьера на NBC состоится уже в феврале 2021 года.

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2Лазер-шоу «Три дебила» – 438: «Разговорник», «Джиу-джитсу» и мощь боевиков 90-х
 
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13Лазер-шоу «Три дебила» – 437: «Гудбай, Америка», «Гренландия» и скучная «Дичь»
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