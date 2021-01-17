Съёмки второго сезона «Теда Лассо» официально стартовали

Официальный аккаунт видеосервиса Apple TV+ пролил бальзам на зрительские души, опубликовав первый промо-кадр второго сезона «Теда Лассо», съёмки которого официально стартовали в Великобритании. На фото главные тренеры ФК «Ричмонд» Тед Лассо, Бирд и Натан Шелли.

Спортивная комедия Джейсона Судейкиса, Брендона Ханта и Билла Лоуренса («Клиника») рассказывает о неисправимом оптимисте Теде Лассо (Судейкис) — канзасском тренере команды по американскому футболу, приглашённого возглавить тренерский штаб профессиональной футбольной команды в Англии. Правда, о классическом английском футболе Лассо не имеет никакого представления, но это не мешает Лассо взяться за дело с беспримерным энтузиазмом.

10-серийное продолжение выйдет на экраны в конце года. Производством занимаются Warner Bros. Television и Universal Television.