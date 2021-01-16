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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Автор «Джона Уика» займётся сценарием многосерийного фэнтези «Подземелья и драконы»

Экранная фэнтези-вселенная по миру культового игрового франчайза «Подземелья и драконы» расширяется: в дополнение к полнометражной картине Paramount Pictures с Крисом Пайном Hasbro и eOne отдельно работают над многосерийным проектом, которому на днях подыскали автора. По сведениям The Hollywood Reporter, сценарием игровой адаптации займётся Дерек Колстад (киносерия «Джон Уик»).

О чём пойдёт речь в эпическом фэнтези о легендарном мире людей, эльфов, орков и целой армии других сказочных существ, пока не сообщается. Также пока не известно, на какой вещательной платформе приземлится безымянное фэнтези. Колстаду поручено не только написать сценарий, но и подготовить презентацию — видимо, именно от её успешности будет зависеть решение, запускать сериал в активное производство или нет.

К слову, в послужном списке Колстада значится ещё один амбициозный многосерийный проект — супергеройский боевик Marvel Studios «Сокол и Зимний солдат».

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 23 октября 2020 годаСоздатель «Джона Уика» готовит новый экшен-триллер про героя с живой женой 2 мая 2020 годаРежиссёр «Аквамена», продюсер «Трансформеров» и сценарист «Джона Уика» снимут научно-фантастическое кино
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