Автор «Джона Уика» займётся сценарием многосерийного фэнтези «Подземелья и драконы»

Экранная фэнтези-вселенная по миру культового игрового франчайза «Подземелья и драконы» расширяется: в дополнение к полнометражной картине Paramount Pictures с Крисом Пайном Hasbro и eOne отдельно работают над многосерийным проектом, которому на днях подыскали автора. По сведениям The Hollywood Reporter, сценарием игровой адаптации займётся Дерек Колстад (киносерия «Джон Уик»).

О чём пойдёт речь в эпическом фэнтези о легендарном мире людей, эльфов, орков и целой армии других сказочных существ, пока не сообщается. Также пока не известно, на какой вещательной платформе приземлится безымянное фэнтези. Колстаду поручено не только написать сценарий, но и подготовить презентацию — видимо, именно от её успешности будет зависеть решение, запускать сериал в активное производство или нет.

К слову, в послужном списке Колстада значится ещё один амбициозный многосерийный проект — супергеройский боевик Marvel Studios «Сокол и Зимний солдат».