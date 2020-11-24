Стартовали съёмки «Молодого Скалы» — сериала о юности великого актёра (первые фото)

Человек-Скала, как и подобает звезде его масштаба, недавно запустил проект о самом себе — сериал «Молодой Скала» от NBC расскажет о юных годах ныне самого высокооплачиваемого актёра мира. Хоть нас ждёт комедия, всё очень серьёзно — съёмки уже начались, и Дуэйн Джонсон активно контролирует процесс.

Известно, что 15-летнего актёра сыграет Брэдли Констант, а образ Дуэйна 18–20 лет примерит на себя Ули Латукефу. Кроме того, Стейси Лейлуа исполнит роль матери, Джозеф Ли Андерсон — отца, а Ана Туисила — бабушки главного героя.

Пока же Джонсон поделился кое-какими подробностями предстоящего проекта:

Очень тесно работаю с создательницей сериала Нахнатчкой Кхан. Она блестящий (и очень забавный) творческий партнёр, которому я доверил свою дикую историю взросления. Мы тщательно вычитываем каждое слово каждого персонажа, потому что все они — реальные люди, реальная семья, те, кто до сих пор со мной по жизни и те, кто отошёл в мир иной. Всё должно быть достоверно и правильно. Хорошее, плохое, душераздирающее, душевное и чертовски уморительное.

Скала, само собой, появится и перед камерой тоже — обещает пустить в ход бровь.