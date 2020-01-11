Дуэйн Джонсон сыграет в комедийном сериале NBC о самом себе

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Неутомимый Дуэйн Джонсон после завершения «Игроков» уже нашёл себе новое занятие на телевидении — актёр и продюсер снимется в многосерийной комедии «Молодой „Скала“», запущенной в разработку телеканалом NBC.

Сюжет сериала, как несложно догадаться, будет щедро черпать вдохновение из личной биографии Джонсона и расскажет о его молодых годах. Актёр не ограничится камео, а появится в каждом эпизоде сериала.

11-серийный первый сезон Джонсон продюсирует совместно с шоураннером «Трудностей ассимиляции» Нахнатчкой Кхан, написавшей сценарий пилотного эпизода в соавторстве с Джеффом Чангом. Производством займутся Universal Television, Seven Bucks Productions и Fierce Baby Productions.