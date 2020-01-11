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Первоисточники: comicbook.comwww.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:
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Баки Барнс, Гельмут Земо и Шэрон Картер на свежих фото со съёмок «Сокола и Зимнего солдата»

Фотографы продолжают успешно охотиться на съёмочную команду супергеройского экшена «Сокол и Зимний солдат», исправно делясь плодами своих трудов. Буквально сегодня в сети появилась целая пачка фотоснимков с исполнителями главных ролей в образе, а также интригующими плакатами с русской надписью «Байк-центр „Красная змея“».

На фото вернувшиеся с зимних праздников актёры во время очередной ночной смены: экипированный Баки Барнс (Себастиан Стэн), замысливший недоброе злодей Гельмут Земо (Даниэль Брюль) и сосредоточенная Шэрон Картер (Эмили Ванкэмп).

Съёмки шестисерийного проекта Marvel начались в октябре. Первый сезон режиссирует Кари Скогланд («Викинги») по сценарию Малкольма Спеллмана и Дерека Кольстада («Джон Уик»). Премьера сериала состоится на Disney+ этой осенью.

Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат» Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат» Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат» Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат» Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат» Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат»
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Сокол и Зимний солдат
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