Баки Барнс, Гельмут Земо и Шэрон Картер на свежих фото со съёмок «Сокола и Зимнего солдата»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Фотографы продолжают успешно охотиться на съёмочную команду супергеройского экшена «Сокол и Зимний солдат», исправно делясь плодами своих трудов. Буквально сегодня в сети появилась целая пачка фотоснимков с исполнителями главных ролей в образе, а также интригующими плакатами с русской надписью «Байк-центр „Красная змея“».

На фото вернувшиеся с зимних праздников актёры во время очередной ночной смены: экипированный Баки Барнс (Себастиан Стэн), замысливший недоброе злодей Гельмут Земо (Даниэль Брюль) и сосредоточенная Шэрон Картер (Эмили Ванкэмп).

Съёмки шестисерийного проекта Marvel начались в октябре. Первый сезон режиссирует Кари Скогланд («Викинги») по сценарию Малкольма Спеллмана и Дерека Кольстада («Джон Уик»). Премьера сериала состоится на Disney+ этой осенью.