Мартин Фриман и тяготы отцовства в трейлере комедии «Заводчики»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX показал первый трейлер заявленного в работу два года назад сериала «Заводчики» (Breeders) с Мартином Фриманом в главной роли. Многосерийная комедия о сложностях семейной жизни и воспитании детей начнётся 2 марта.

Мартин Фриман и Дэйзи Хаггард играют современную супружескую пару с тремя детьми. Пол и Элли, может, и не идеальные родители, но они стремятся достойно воспитать своих отпрысков, пытаясь отыскать заветный баланс между семейной жизнью, друзьями, родственниками и работой.

Сценарий по оригинальной идее Фримана написали шоураннер проекта Саймон Блэкуэлл («Вице-президент») и Крис Эддисон, а режиссёром значится Бен Палмер (« «Переростки»]).