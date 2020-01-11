Стивен Кинг и авторы сериала рассказывают об экранизации «Чужака»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выпустил ролик о создании завтрашней премьеры — детективного триллера «Чужак» по одноимённому роману Стивена Кинга. Мастер жанра наряду с авторами многосерийного проекта охотно делится своими впечатлениями от экранизации и рассказывает, как заставить читателей и зрителей поверить в невероятное.

В центре пугающей и запутанной истории — добропорядочный гражданин Терри Мейтленд (Джейсон Бейтман), обвиняемый в жестоком убийстве ребёнка, так как на месте преступления обнаружены ДНК и отпечатки его пальцев. Однако выясняется, что у Мейтленда железобетонное алиби. Распутать странное дело берётся полицейский детектив Ральф Андерсон (Бен Мендельсон), а помогает ему частный детектив Холли Гибни.

Сценарий 10-серийной постановки написал Ричард Прайс («Прослушка», «Однажды ночью»), а первый и второй эпизоды срежиссировал Джейсон Бейтман.