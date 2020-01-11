«Звёздный путь: Дискавери» продлён на четвёртый сезон

Горячо любимый прогрессивными зрителями «Звёздный пути: Дискавери» продолжает своё победное шествие на CBS All Access. Третий сезон комического фэнтези о приключениях Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин) ещё даже не стартовал и не имеет даты премьеры, а Production Weekly уже делится прекрасной новостью о начале разработки следующего. Понятно, что информация далека от официальной, однако сомневаться в её надежности не приходится.

Действие третьего сезона должно развернутся спустя 1000 лет после предыдущих событий, когда временной прыжок забросил команду «Дискавери» в далёкое-далёкое будущее. Компанию в этом приключении Мартин-Грин в числе прочих составят Мишель Йео, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мэри Вайсман, Эмили Куттс, Уилсон Крус и новобранец Дэвид Аджала. У руля, по-прежнему, Алекс Куртцман, помогает которому Мишель Парадайз.