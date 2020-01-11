 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
ABC и Кевин Файги начинают переговоры о новых сериалах по вселенной Marvel The CW продлил «Бэтвумен», «Флэша», «Зачарованных» и ещё 10 своих сериалов Райан Джонсон снимет сиквел детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом «Звёздные войны: Пробуждение Силы» возглавили десятилетний топ бестселлеров Fandango HBO Max экранизирует «Лавину» Нила Стивенсона
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Звёздный путь: Дискавери» продлён на четвёртый сезон

Горячо любимый прогрессивными зрителями «Звёздный пути: Дискавери» продолжает своё победное шествие на CBS All Access. Третий сезон комического фэнтези о приключениях Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин) ещё даже не стартовал и не имеет даты премьеры, а Production Weekly уже делится прекрасной новостью о начале разработки следующего. Понятно, что информация далека от официальной, однако сомневаться в её надежности не приходится.

Действие третьего сезона должно развернутся спустя 1000 лет после предыдущих событий, когда временной прыжок забросил команду «Дискавери» в далёкое-далёкое будущее. Компанию в этом приключении Мартин-Грин в числе прочих составят Мишель Йео, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мэри Вайсман, Эмили Куттс, Уилсон Крус и новобранец Дэвид Аджала. У руля, по-прежнему, Алекс Куртцман, помогает которому Мишель Парадайз.

+ Обсудить
Темы
 
Звёздный путь: Дискавери
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
КиноИгры Fast & Furious Crossroads — анонс и трейлер
 
Netflix закрыл зомби-комедию «Рассвет» на первом сезоне
 
«Звёздный путь: Дискавери» продлён на четвёртый сезон

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 315: Лепта в общее дело
 
Кино Закончились съёмки фильма «Мстители 4»
 
Кино «Богемская рапсодия» — тизер
 
«Зачарованные» — трейлер
 
Кино Сандре Буллок предлагали роль Нео в «Матрице»
 
Кино Новый фильм Кристофера Нолана получил дату премьеры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
18:00КГ играет: Ori and the Blind Forest
 
 
СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в январе

12 ВсТелеовощи (видео)
12 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
13 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 СрНоль кадров в секунду (аудио)
15 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
16 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
17 ПтЕВА (аудио)
17 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 322: Помянем Гуся
 
25Лазер-шоу «Три дебила» – 387: «Кошки», «Кролик Джоджо» и рекорды «Холопа»
 
10ЕВА – 354: Полутайтлов Полукун
 
10Телеовощи – 321: «Дракула» — впечатления от мини-сериала
 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
5Ноль кадров в секунду – 298: Постновогодний гейминг
 
13Телеовощи
 
 
6Телеовощи – 320: Дракула-романтик
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 386: «Союз спасения», «Вторжение» и итоги десятилетия
 
6Телеовощи – 319: «Мандалорец» против новой трилогии «Звёздных Войн»
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru