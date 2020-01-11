Самый мрачный эпизод «Игры престолов» претендует на премию Гильдии режиссёров США

Гильдия режиссёров США определилась с номинантами своей ежегодной премии DGA Awards в области телевидения, и, как ни странно, в этот раз основная борьба развернётся между «Игрой престолов» и «Хранителями». А значит, квалифицированные специалисты сумели что-то разглядеть там, где у зрителей этого сделать не получилось.
Среди комедий уже не первый год доказывает своё превосходство «Удивительная миссис Мейзел», тогда как в категории мини-сериалов главным открытием года, очевидно, стал «Фосс/Вердон» с Мишель Уильямс и Сэмом Рокуэллом.
Лучший режиссёр драматического сериала:
- Николь Кэссел — «Хранители» (сезон 1 эпизод 1 «Сейчас лето и у нас заканчивается лёд»)
- Марк Майлод — «Наследники» (сезон 2 эпизод 10 «Это не для слёз»)
- Дэвид Наттер — «Игра престолов» (сезон 8 эпизод 4 «Последние из Старков»)
- Мигель Сапочник — «Игра престолов» (сезон 8 эпизод 3 «Долгая ночь»)
- Стивен Уильямс — «Хранители» (сезон 1 эпизод 6 «Это необычное существо»)
Лучший режиссёр комедийного сериала:
- Дэн Аттиас — «Удивительная миссис Мейзел»(/tv/marvelousmrsmaisel/) (сезон 3 эпизод 2 «Это 60-е, чувак»)
- Билл Хейдер — «Барри» (сезон 2 серия 5 «Ронни — Лили»)
- Дэвид Мэндел — «Вице-президент» (сезон 7 эпизод 7 «Вице-президент»)
- Эми Шерман Палладино — «Удивительная миссис Мейзел»(/tv/marvelousmrsmaisel/) (сезон 3 эпизод 5 «Комедия или капуста»)
- Дэниэл Палладино — «Удивительная миссис Мейзел»(/tv/marvelousmrsmaisel/) (сезон 2 эпизод 7 «Удивительное радио»)
Лучший режиссёр телефильма или мини-сериала:
- Ава Дюверней — «Когда они нас увидят»
- Винс Гиллиган — «Путь: Во все тяжкие»
- Томас Каил — «Фосс/Вердон»(/tv/fosseverdon/) (эпизод 7 «В наши дни»)
- Йохан Ренк — «Чернобыль»
- Минки Спиро — «Фосс/Вердон»(/tv/fosseverdon/) (эпизод 6 «Всё, что меня волнует, это любовь»)
- Джессика Ю — «Фосс/Вердон»(/tv/fosseverdon/) (эпизод 4 «Слава»)