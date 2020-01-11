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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Самый мрачный эпизод «Игры престолов» претендует на премию Гильдии режиссёров США

Гильдия режиссёров США определилась с номинантами своей ежегодной премии DGA Awards в области телевидения, и, как ни странно, в этот раз основная борьба развернётся между «Игрой престолов» и «Хранителями». А значит, квалифицированные специалисты сумели что-то разглядеть там, где у зрителей этого сделать не получилось.

Среди комедий уже не первый год доказывает своё превосходство «Удивительная миссис Мейзел», тогда как в категории мини-сериалов главным открытием года, очевидно, стал «Фосс/Вердон» с Мишель Уильямс и Сэмом Рокуэллом.

Лучший режиссёр драматического сериала:

  • Николь Кэссел — «Хранители» (сезон 1 эпизод 1 «Сейчас лето и у нас заканчивается лёд»)
  • Марк Майлод — «Наследники» (сезон 2 эпизод 10 «Это не для слёз»)
  • Дэвид Наттер — «Игра престолов» (сезон 8 эпизод 4 «Последние из Старков»)
  • Мигель Сапочник — «Игра престолов» (сезон 8 эпизод 3 «Долгая ночь»)
  • Стивен Уильямс — «Хранители» (сезон 1 эпизод 6 «Это необычное существо»)

Лучший режиссёр комедийного сериала:

Лучший режиссёр телефильма или мини-сериала:

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Темы
 
Игра престолов Хранители Удивительная миссис Мейзел
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Подкасты
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