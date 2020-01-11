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У сериала «Ведьмак» появился официальный сайт с подробной картой и удобной хронологией

Поскольку к просмотру многосерийного фэнтези «Ведьмак» подключились не только поклонники одноимённых серии игр и книжного цикла Анджея Сапковского, но и люди, понятия не имеющие о мире знаменитого охотника на монстров, Netflix позаботился о том, чтобы неофиты получили максимум полезной информации о вселенной.

С этой целью начал свою работу официальный сайт экранизации Witchernetflix.com с приятной анимацией, подробнейшей картой Континента, информацией о персонажах, местах и монстрах, а также хронологической шкалой, что немаловажно, учитывая шалящие временные линии первого сезона.

Официальный твиттер многосерийного тёмного фэнтези пригласил всех интересующихся заглянуть на огонёк, сопроводив объявление ознакомительным клипом:

С выходом последующих сезонов информационная база сайта, доступного на 11 языках, будет постепенно пополняться новыми данными.

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Ведьмак
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