«Скуби-Ду» попробуют превратить в игровой сериал для Netflix

Есть франчайзы, которым суждено жить долго, и «Скуби-Ду» относится к таковым. Оригинальный мультсериал «Скуби-Ду, где ты!» познакомил зрителей с Фредом, Дафной, Велмой, Шегги и говорящим псом Скуби-Ду. Они распутывали загадочные дела и не позволяли, чтобы хитрым злодеям в масках всё сошло с рук. И хотя оригинал дебютировал в сентябре 1969 года, франчайз продолжает расширяться новыми проектами до сих пор. А в будущем его может пополнить первый игровой сериал. На днях Variety сообщило о, возможно, уже скором завершении сделки со стриминговым гигантом Netflix, на котором и должен будет выйти сериал. Если, конечно, работа над ним позже не отменится на каком-нибудь этапе. Всякое может случиться.

В лбюбом случае «Скуби-Ду» попробуют превратить в сериал. Среди тех, кто будет это делать, выступающие сценаристами проекта Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя», «Черепашки-ниндзя 2», «Цитадель») и Скотт Розенберг («Веном», «Джуманджи: Зов джунглей», «Джуманджи: Новый уровень»). Аппелбаум и Розенберг также в числе исполнительных продюсеров шоу. На той же должности они были у сериалов «Меломанка», «Ковбой Бибоп», «Цитадель» и «Извне».

Сейчас франчайз включает пять игровых адаптаций. Это фильмы «Скуби-Ду», «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе», «Скуби-Ду 3: Тайна начинается», «Скуби-Ду 4: Проклятье озёрного монстра» и «Дафна и Велма». Последний показали в 2018 году.

А последним мультсериалом во франчайзе на данный момент является «Велма». Проект был снят для взрослой аудитории. Его второй сезон вышел в апреле.