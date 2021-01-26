Тэрон Эджертон получил роль в «Песочном человеке» Нила Геймана

Портал Deadline сообщает, что сериал Netflix «Песочный человек», по-прежнему не спешащий раскрывать участников актёрского состава, заполучил в свой каст Тэрона Эджертона («Kingsman: Секретная служба»). Кого он сыграет в экранизации культового комикса Нила Геймана, пока не известно.

Полторы недели назад сообщалось, что в сериале также снимается Гвендолин Кристи («Игра престолов»), а о получившем главную роль Томе Старридже сообщалось ещё прошлой осенью.

Смесь мистической драмы и тёмного фэнтези расскажет о людях и местах, в разное время оказавшиеся под влиянием Морфея. Король Снов странствует по миру с намерением исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

Над созданием сериала трудятся Гейман, сценарист пилота Дэвид С. Гойер, шоураннер и главный сценарист проекта Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»). 11-серийный проект ушёл в активное производство в октябре.