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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Тэрон Эджертон получил роль в «Песочном человеке» Нила Геймана

Портал Deadline сообщает, что сериал Netflix «Песочный человек», по-прежнему не спешащий раскрывать участников актёрского состава, заполучил в свой каст Тэрона Эджертона («Kingsman: Секретная служба»). Кого он сыграет в экранизации культового комикса Нила Геймана, пока не известно.

Полторы недели назад сообщалось, что в сериале также снимается Гвендолин Кристи («Игра престолов»), а о получившем главную роль Томе Старридже сообщалось ещё прошлой осенью.

Смесь мистической драмы и тёмного фэнтези расскажет о людях и местах, в разное время оказавшиеся под влиянием Морфея. Король Снов странствует по миру с намерением исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

Над созданием сериала трудятся Гейман, сценарист пилота Дэвид С. Гойер, шоураннер и главный сценарист проекта Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»). 11-серийный проект ушёл в активное производство в октябре.

Темы
 
Песочный человек
Комментарии (2)

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