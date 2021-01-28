Безликие постеры многосерийного фэнтези «Тень и кость», вдохновлённого атмосферой царской России

Воры, наёмники, маги-гриши и прочие удивительные персонажи из книжной вселенной Ли Бардуго «Гриша» ждут знакомства со зрителями этой весной. В честь премьеры первого сезона фэнтези «Тень и кость» потоковый сервис Netflix опубликовал пачку персонажных постеров. Отчекрыженные головы вроде как добавляют запечатлённым на плакатах героям загадочности.

Главная героиня приключенческого фэнтези от Эрика Хайссерера («Прибытие») — поступившая на армейскую службу сирота Алина Старков (Джесси Мей Ли), которая обнаруживает в себе магическую силу. Открывшиеся возможности могли бы помочь Алине спасти свою страну, отсечённую от остального мира магическим разломом, где обитают монстры. Но не всё так просто, когда не знаешь, кому доверять, и не умеешь пользоваться новоприобретённым даром.

В сериале также снимаются Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс. Сезон срежиссировал Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). В команде исполнительных продюсеров состоят Хайссерер, Бардуго, Шон Леви («Очень странные дела») и Пуйа Шахбазян («Дивергент»).