Звезда «Пацанов» рассказал о самом неприятном моменте съёмок второго сезона

Осторожно, спойлеры второго сезона.

Во втором сезоне «Пацанов» было множество шокирующих моментов, снимать которые было или очень весело, или не очень приятно (одно из двух). Тем не менее, самым разочаровывающим для Карла Урбана оказался день, когда снимали сцену смерти Бекки (Шантель Вансантен). Разумеется, подобное требует полнейшей самоотдачи, однако в самый разгар процесса актёров прервали, так как нужно было срочно отснять загримированную под терминатора Аю Кэш.

Если честно, это был самый неприятный день на съёмках второго сезона «Пацанов». Мы снимали часть сцен с Беккой и Бутчером утром. А потом они начали снимать Хоумлендера и Шторм, потому что Ая Кэш была в костюме с протезами, предварительно проведя в гримёрном кресле пять часов. И со всем уважением к её комфорту и душевному равновесию, целью было отснять её как можно скорее. Так что нам пришлось прервать сцену смерти Бекки, а когда мы вернулись к ней, был уже вечер. Света становилось мало, и у нас было всего два дубля. Но это один из тех случаев, когда ты обязан выдать свой максимум.

В общем, актёр благодарен, что ему попалась такая крутая партнёрша, и они смогли выдать всё, что было нужно, за очень сжатый промежуток времени.