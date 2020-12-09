«Пацаны» обошли «Мандалорца», «Ведьмака», «Академию Амбрелла» и «Бумажный дом» в рейтинге лучших сериалов 2020 года от IMDb

Второй сезон «Пацанов», быть может, и не смог дотянуться до восхитительного-безбашенного первого, но это не помешало ему играючи удерживать зрителей у мониторов, вынуждая их раз за разом гуглить Эрин Мориарти. Итого — закономерное первое место рейтинга лучших сериалов 2020 года по версии IMDb, который формируется именно исходя из количества посещений соответствующих страниц портала. Не у дел остались даже столь серьёзные конкуренты, как «Академия Амбрелла», «Мандалорец» и «Ведьмак».

Полный Топ-10 сериалов 2020 года от IMDB выглядит так: