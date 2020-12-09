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Первоисточник: www.businesswire.com Прямая ссылка на новость:

«Пацаны» обошли «Мандалорца», «Ведьмака», «Академию Амбрелла» и «Бумажный дом» в рейтинге лучших сериалов 2020 года от IMDb

Второй сезон «Пацанов», быть может, и не смог дотянуться до восхитительного-безбашенного первого, но это не помешало ему играючи удерживать зрителей у мониторов, вынуждая их раз за разом гуглить Эрин Мориарти. Итого — закономерное первое место рейтинга лучших сериалов 2020 года по версии IMDb, который формируется именно исходя из количества посещений соответствующих страниц портала. Не у дел остались даже столь серьёзные конкуренты, как «Академия Амбрелла», «Мандалорец» и «Ведьмак».

Полный Топ-10 сериалов 2020 года от IMDB выглядит так:

  1. «Пацаны»
  2. «Бумажный дом»
  3. «Тьма»
  4. «Озарк»
  5. «Мандалорец»
  6. «Ход королевы»
  7. «Академия Амбрелла»
  8. «Мир Дикого Запада»
  9. «Ведьмак»
  10. «Корона»
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Пацаны Академия Амбрелла Мандалорец
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