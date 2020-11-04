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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:
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«Пацаны» опередили «Мандалорца» — второй сезон телекомикса стартовал лучше сериала по «Звёздным войнам»

Reelgood возвращается со свежей статистикой. В сентябре приложение для поиска, отслеживания и просмотра сериалов и фильмов на различных видеоплатформах выкатило результаты собственных подсчётов, согласно которым второй сезон «Пацанов» оказался самым просматриваемым сериалом месяца. После выхода первого эпизода второго сезона «Мандалорца» приложение сравнило результаты стартов за первую неделю и готово назвать победителя.

В борьбе зрительских любимчиков победу одержала антигеройская сатира Эрика Крипке на Amazon, второе место осталось за третьим сезоном «Очень странных дел» от Netflix, а второй сезон «Мандалорца» на Disney+ добрался только до третьего места. Четвёртое удерживает первый сезон космического вестерна Джона Фавро, а пятое заняла шахматная драма Netflix «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой в главной роли.

В основу приведённой статистики легли результаты анализа предпочтений 2 млн пользователей приложения.

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Пацаны Мандалорец
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