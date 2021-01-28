Супергеройское семейство в сборе на постере драмы «Супермен и Лоис»

Телеканал The CW опубликовал официальный постер первого сезона семейной драмы «Супермен и Лоис», где наконец-то собрал вместе всю семью главных героев — Кларка Кента (Тайлер Хэклин), его супругу Лоис Лейн (Битси Таллок) и сыновей-подростков Джордана (Алекс Гарфин) и Джонатана (Джордан Эльзасс).

Особенно эффектно, конечно, выглядит могучий криптонец, перечеркнувший плакат и устремившийся из пасторальной канзасской глубинки в неведомую высь.

Премьера очередной супергеройской истории от создателя телевселенной DC Грега Берланти будет двухсерийной и состоится 23 февраля.