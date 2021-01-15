The CW отказался снимать кроссовер «Бэтвумен» и «Супермена и Лоис», вместо него Джависия Лесли предлагает «суперчёрный» кроссовер

Портал TVLine сообщает, что некогда анонсированный телеканалом The CW мегакроссовер между сериалами «Бэтвумен» и «Супермен и Лоис» не состоится. Поклонники телевселенной DC должны понять и простить, потому что слиянию двух супергеройских миров противостоит COVID.

Шоураннер «Бэтвумен» Кэролайн Дрис пояснила: из-за множественных ограничений в условиях до сих пор бушующей эпидемии съёмочные команды сериалов ограничены в передвижениях и пока не могут скооперироваться для производства спецэпизода. Вместо этого новая Бэтвумен Джависия Лесли предлагает снять «суперчёрный» кроссовер с участниками команды «Чёрной молнии», как только позволят эпидемиологические условия.

Вообще, готова снимать кроссоверы с любыми сериалами, где есть чернокожие, потому что я хочу, чтобы у нас появился суперчёрный кроссовер.

Ну а пока зрителям придётся довольствоваться двумя разными сериалами: первая серия продолжения «Бэтвумэн» стартует 17 января, а премьера «Супермена и Лоис» запланирована на 23 февраля.