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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки третьего сезона «Пацанов» начнутся в самое ближайшее время

Пока полмира сидит на каратине, и одни за другими приостанавливаются съёмки фильмов и сериалов, у «Пацанов» всё идёт по плану. Вы же не думали всерьёз, что они не одолеют какой-то там коронавирус? Прямо сейчас Джек Куэйд отправляется в Канаду — на съёмки третьего сезона, о чём он хоть и не заявил прямо, но намекнул весьма толсто:

Таким образом, с учётом обязательного двухнедельного карантина, съёмки начнутся ближе к концу января. А значит, создатели «Пацанов» во главе с Эриком Крипке вознамерились выпустить продолжение по плану — уже этой осенью.

К своим ролям помимо Куэйда вернутся Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Лас Алонсо и Томер Капон, а также повышенные до постоянных Клаудиа Дурмит и Колби Минифи. Ко всей этой честной компании уже точно присоединится Дженсен Эклз.

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