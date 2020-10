Создатели «Пацанов» высмеяли женскую сцену «Мстителей: Финала» — она была слишком тупой и надуманной

В это трудно поверить, но создатель «Пацанов», самого нетипичного супергеройского экшена, на самом деле фанат Marvel, о чём Эрик Крипке чистосердечно признался в недавнем интервью. Тем не менее, это не мешает ему критически относиться к некоторым творениям студии и даже высмеивать её отдельные решения — речь идёт, в частности, о ставшей мемом фем-сцене «Мстителей: Финала».

Крипке (и не он один) посчитал её настолько тупой и вымученной, что просто не мог пройти мимо. Именно она послужила вдохновением для всей Girls Get It Done-темы, в том числе сцены интервью Старлайт и Шторм, где последняя откровенно потешается над этим:

Что касается темы «девчонки разрулят» (Girls Get It Done), это во многом идея исполнительного продюсера Ребекки Сонненшайн, которая пришла нам в голову после премьеры «Мстителей: Финала». Она была в ярости. Я тоже видел это и сказал: «Это была самая тупая, надуманная…», и она в ответ: «Даже не начинай». Она посчитала её снисходительной, и я был с ней согласен. Так что мы просто сделали это целью своей сатиры. Когда происходит что-то нелепое в мире супергероев, знаменитостей или голливудской культуры, мы немедленно берёмся за это. Это лёгкая мишень.

Эрик Крипке, рискует