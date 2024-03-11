Телеовощи. Выпуск 539: Бутылочный вопрос

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:04 —
|Готовится третий сезон «Властелина колец. Колец власти»
|15:21 —
|Трейлер мини-сериала «Рипли»
|20:51 —
|Трейлер детективной драмы «Шугар»
|29:07 —
|«Аватара: легенду об Аанге» продлили на два сезона
|38:11 —
|Полноценный трейлер экранизации Fallout
|44:23 —
|Финальный трейлер «Задачи трёх тел»
|49:54 —
|«Джентльмены» (The Gentlemen) — 1x01
|01:03:47 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 3x01—02
|01:05:25 —
|«Сёгун» — 1x02—03
|01:25:29 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x03
|01:46:47 —
|«Ходячие мертвецы: Выжившие» — 1x02
|01:53:07 —
|«Провожающая в последний путь Фрирен» — 1x01
|02:11:05 —
|«Профессия — следователь» — 1x01
|02:21:54 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 1x04
|02:30:22 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x06
|02:45:27 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x19
|03:00:45 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 12x02
|03:09:47 —
|«Задача трёх тел» — 1x25—26
|03:23:03 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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