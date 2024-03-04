Телеовощи. Выпуск 538: Мистер Ван Мяу

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Содержание
Оценки эпизодов
|05:15 —
|Трейлер сериала «Джентльмены» Гая Ричи
|15:32 —
|Гай Ричи снимет спин-офф «Рэя Донована»
|20:29 —
|«Пацаны» вернутся 13 июня
|21:24 —
|«Настоящий детектив» получил пятый сезон
|27:37 —
|Сериал «Гарри Поттер» выйдет в 2026 году
|38:04 —
|Ник Офферман ответил ненавистникам-гомофобам
|48:17 —
|«Сёгун» привёл в восторг критиков и зрителей
|59:40 —
|«Сёгун» (Shôgun) — 1x01—02
|01:31:49 —
|«Ходячие мертвецы: Выжившие» (The Walking Dead: The Ones Who Live) — 1x01
|01:51:19 —
|«Созвездие» (Constellation) — 1x01—02
|01:58:43 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x02
|02:21:20 —
|«Третий лишний» — 1x07 (финал сезона)
|02:32:48 —
|«Отель Хазбин» — 1x03—08 (финал сезона)
|02:43:37 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x18
|02:51:16 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 1x03
|02:59:15 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x05
|03:21:11 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 12x01
|03:28:53 —
|«Задача трёх тел» — 1x23—24
|03:38:53 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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