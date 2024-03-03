Новые сериалы недели: Гай Ричи и его «Джентльмены»

Сезон 3

FOX

Тони Де Ла Роса — доктор из Камбоджи, переехавшая в США в поисках лечения для своего сына. Но когда система её отторгает, героиня не сдаётся и взваливает на себя обязанности по уничтожению улик на местах криминальных разборок. Она не просто зарабатывает деньги на лечение сына, а планирует отвоевать себе место в криминальной среде, которое обеспечит ей влияние и независимость.