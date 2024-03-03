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СЕРИАЛЫ
961

Новые сериалы недели: Гай Ричи и его «Джентльмены»

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix презентует «Джентльменов» — многосерийный спин-офф одноимённого фильма Гая Ричи, который снял первый и второй эпизоды сериала. Для тех, кто следит за эфирными релизами, на телеканале Fox стартуют третий сезон криминальной драмы «Уборщица» и второй сезон комедии «Контроль за животными».

Вторник, 5 марта

 
Сезон3
FOX
Уборщица Cleaning Lady

драма

В ролях Элоди Юнг, Адан Канто, Марта Миллан, Шон Лью, Оливер Хадсон, Дэн Дэвидсон

Создатель Миранда Куок

Тони Де Ла Роса — доктор из Камбоджи, переехавшая в США в поисках лечения для своего сына. Но когда система её отторгает, героиня не сдаётся и взваливает на себя обязанности по уничтожению улик на местах криминальных разборок. Она не просто зарабатывает деньги на лечение сына, а планирует отвоевать себе место в криминальной среде, которое обеспечит ей влияние и независимость.

Видео

Среда, 6 марта

 
Сезон2
FOX
Контроль за животными Animal Control

комедия

В ролях Джоэл Макхэйл, Велла Ловелл, Рави Патель, Грейс Палмер, Джерри Ди, Келли Огмундсон

Бывший полицейский после увольнения вынужден работать в службе контроля за животными. Ему и его команде предстоит столкнуться с хищниками и разобраться с владельцами домашних животных, которые не заботятся о своих питомцах.

Видео

Четверг, 7 марта

 
Премьера+
Netflix
Джентльмены The Gentlemen

триллер, комедия

В ролях Тео Джеймс, Винни Джонс, Джоэли Ричардсон, Джанкарло Эспозито, Кая Скоделарио

Эдди Xoлcтeд yнacлeдoвал oт oтцa внyшитeльнoe пoмecтьe, кoтopoe, кaк пoзжe выяcнилocь, cтoит нa вepшинe «тpaвянoй» импepии лeгeндapнoгo Maйки Пиpcoнa. И тeпepь имeннo Эдди пpeдcтoит вecти дeлa, cвязaнныe c этим cвepxпpибыльным бизнecoм.

Видео

Теги
Превью
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Источник фотографий: Depositphotos

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