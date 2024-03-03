Новые сериалы недели: Гай Ричи и его «Джентльмены»

Стриминговый сервис Netflix презентует «Джентльменов» — многосерийный спин-офф одноимённого фильма Гая Ричи, который снял первый и второй эпизоды сериала. Для тех, кто следит за эфирными релизами, на телеканале Fox стартуют третий сезон криминальной драмы «Уборщица» и второй сезон комедии «Контроль за животными».
Вторник, 5 марта
драма
В ролях Элоди Юнг, Адан Канто, Марта Миллан, Шон Лью, Оливер Хадсон, Дэн Дэвидсон
Создатель Миранда Куок
Тони Де Ла Роса — доктор из Камбоджи, переехавшая в США в поисках лечения для своего сына. Но когда система её отторгает, героиня не сдаётся и взваливает на себя обязанности по уничтожению улик на местах криминальных разборок. Она не просто зарабатывает деньги на лечение сына, а планирует отвоевать себе место в криминальной среде, которое обеспечит ей влияние и независимость.
Среда, 6 марта
комедия
В ролях Джоэл Макхэйл, Велла Ловелл, Рави Патель, Грейс Палмер, Джерри Ди, Келли Огмундсон
Бывший полицейский после увольнения вынужден работать в службе контроля за животными. Ему и его команде предстоит столкнуться с хищниками и разобраться с владельцами домашних животных, которые не заботятся о своих питомцах.
Четверг, 7 марта
триллер, комедия
В ролях Тео Джеймс, Винни Джонс, Джоэли Ричардсон, Джанкарло Эспозито, Кая Скоделарио
Эдди Xoлcтeд yнacлeдoвал oт oтцa внyшитeльнoe пoмecтьe, кoтopoe, кaк пoзжe выяcнилocь, cтoит нa вepшинe «тpaвянoй» импepии лeгeндapнoгo Maйки Пиpcoнa. И тeпepь имeннo Эдди пpeдcтoит вecти дeлa, cвязaнныe c этим cвepxпpибыльным бизнecoм.
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