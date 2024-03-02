Гай Ричи и Винни Джонс рассказывают о «Джентльменах» (видео)

Британская аристократия и криминалитет — успешный бизнес-союз. Портал IGN опубликовал эксклюзивный ролик о создании «Джентльменов», где создатель проекта и режиссёр двух первых эпизодов Гай Ричи, а также участники основного актёрского состава, включая Тео Джеймса, Винни Джонса и Каю Скодаларио, делятся ценной информацией о сериале.

Премьера криминальной драмы в духе (понадеемся) одноимённого фильма состоится уже на следующей неделе — первый сезон выходит на Netflix 7 марта.

Ричи меж тем подписался срежиссировать ещё один многосерийный проект — спин-офф «Рэя Донована» о семействе фиксеров из современного Лондона.