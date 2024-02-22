 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Суровая Джоди Фостер и не менее суровая местность в новом трейлере четвёртого сезона «Настоящего детектива» Третьему сезону «Основания» укоротили бюджет Комиксы журнала для взрослых Penthouse Comix вернутся в 2024 году Звезда сериала «Озарк» стала подружкой Человека-волка «Псевдогарем» — авторы и тизер аниме про гарем, состоящий из одной девушки
• • •
 
6
СЕРИАЛЫ
1 492

«Джентльмены» Гая Ричи показали свой убойный трейлер

Кровища, деньги и трава. Наконец-то, спустя месяц после премьеры январского тизера стриминговый сервис Netlfix опубликовал дебютный трейлер «Джентльменов», сиквела одноимённого полнометражного фильма Гая Ричи. Ироничная криминальная драма выходит на экраны 7 марта.

Герою Тео Джеймса придётся очен нелегко — в наследство мужик вместе с бесполезным титулом и банкротством получил разваливающееся семейное поместье и уйму головняка. А ещё ему придётся сделать непростой выбор между джунглями и зоопарком.

Теги
ВидеоДжентльмены
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

9«Джентльмены» Гая Ричи представляют новых героев в тизере сериала 13«Джeнтльмeны» Гaя Pичи вoзвpaщaютcя — пepвыe кaдpы cиквeлa c Teo Джeймcoм, Bинни Джoнcoм и Джaнкapлo Эcпoзитo 11Гай Ричи командует на съёмочной площадке сиквела «Джентльменов» (фото)

Тоже интересно

24Kpиc Пaйн пoдeлилcя инфopмaциeй o cиквeлe «Пoдзeмeлий и дpaкoнoв» 3Final Fantasy VII Rebirth — 20-минутная презентация с деталями и финальным трейлером 22«Мятежная луна: Дитя огня» показала свой первый отрывок — с приручением дикого бенну 20Звeздe «Kaпитaнa Mapвeл 2» нaплeвaть нa кaccoвый пpoвaл фильмa 21Пилот дрона Рассел Кроу пытается спасти будущего Ведьмака в трейлере экшена «Территория зла»

Далее на КГ

1
Билл Скарсгард устраивает безумные разборки в трейлере экшена «Мальчик убивает мир»
 0
«Русы против ящеров» доберутся до «Замеса»
 0
Анонс расширенного переиздания SMT5 — Shin Megami Tensei V: Vengeance
 2
Facebook и Instagram обвиняют фанатов приставки Sega в страшных грехах
 7
Сценарист «Слово пацана: Кровь на асфальте» напишет новую версию «Приключений Электроника»
 0
Epic Mickey возвращается с ремейком Epic Mickey: Rebrushed
 1
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 0
Microsoft объявила даты выхода своих игр на консолях Nintendo и Sony
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 514: Гнать из индустрии
 19
«Джокер 2» потратил $ 200 млн на Хоакина Феникса, Леди Гагу и музыкальные номера
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Чимин из AOA возвращается с сольным синглом
 
Игры Стало известно, когда покажут первый трейлер GTA VI
 
«Медленные лошади» с Гэри Олдманом получили то, что заслуживают
 
Кино Злодейский Крис Хемсворт и его грудастый байк на новом кадре «Фуриосы»
 
Кино «Три Богатыря и Пуп Земли» стал первым российским мультфильмом-миллиардником
 
Рецензия и отзывы на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 514: Гнать из индустрии
 
 
6ЕВА
 
 
0Телеовощи – 536: Космические молдоване
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 607: «Аргайл: Супершпион», «Три мушкетёра: Миледи», трейлер «Дэдпула и Росомахи», «МКС»
 
0Ноль кадров в секунду – 513: Автономный увольнитель
 
 
1ЕВА – 568: Меч толще палочки
 
1Телеовощи – 535: Убивающий лифчик
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 606: «Пчеловод», «Конец славы», домовёнок Кузя, попугай Кеша, Винни-Пух
 
1Ноль кадров в секунду – 512: Необоснованные фанаты
 
 
5ЕВА – 567: Протоэротическая игра
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru