«Джентльмены» Гая Ричи показали свой убойный трейлер

Кровища, деньги и трава. Наконец-то, спустя месяц после премьеры январского тизера стриминговый сервис Netlfix опубликовал дебютный трейлер «Джентльменов», сиквела одноимённого полнометражного фильма Гая Ричи. Ироничная криминальная драма выходит на экраны 7 марта.

Герою Тео Джеймса придётся очен нелегко — в наследство мужик вместе с бесполезным титулом и банкротством получил разваливающееся семейное поместье и уйму головняка. А ещё ему придётся сделать непростой выбор между джунглями и зоопарком.