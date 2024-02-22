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Сценарист «Слово пацана: Кровь на асфальте» напишет новую версию «Приключений Электроника»

Источник: START

Кинокомпания «Водород», на счёту которой такие фильмы как «Вторжение», «Притяжение» и трилогия «Лёд», в данный момент готовит к релизу фантастическое приключение «Сто лет тому вперёд». Картина станет переосмыслением классического советского телефильма «Гостья из будущего», в свою очередь основанного на литературном наследии Кира Булычёва. Но останавливаться на достигнутом компания не собирается — планы у неё поистине наполеоновские.

Первым делом стоит отметить новую интерпретацию «Приключений Электроника» — ещё одной советской классики 1979 года выпуска. Над новой версией работает сценарист Андрей Золотарёв, известный по нашумевшему сериалу «Слово пацана: Кровь на асфальте». По словам создателей, самое сложное — это не муки совести, вызванные самим фактом ремейка, а кастинг на роль Сыроежкина. Видимо, чтобы потренироваться, «Водород» готовит комедию «Василий», где Александр Петров сыграет сразу две роли — братьев-близнецов.

Но даже это не все новости в плане творческих переосмыслений. В планах компании музыкальный фильм «Буратино» с песнями композитора Алексея Рыбникова. Помимо этого, «Водород» в поисках вдохновения для ремейков шерстит азиатский, латиноамериканский и израильский рынки. Акцент при этом делается не на международные хиты, вроде «Игры в кальмара», а на неизвестные проекты, которых в отечественном интернете даже с субтитрами не найдёшь. Не чураются продюсеры планировать и оригинальный контент, в том числе в жанре ужасов — но это уже совсем другая история.

Теги
ВторжениеЛёдПритяжениеСто лет тому вперёдВасилийГостья из будущегоСлово пацана. Кровь на асфальтеИгра в кальмара
Комментарии (4)

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