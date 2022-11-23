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Первоисточник: www.dailymail.co.uk Прямая ссылка на новость:

Гай Ричи командует на съёмочной площадке сиквела «Джентльменов» (фото)

В начале ноября в Лондоне стартовали съёмки восьмисерийного сиквела «Джентльменов» Гая Ричи. И вездесущие папарацци уже делятся первым фотоуловом — закадровыми снимками со съёмочной площадки сериала для Netflix. Постановщика застукали на локации вместе с исполнителями главных ролей Тео Джеймсом и Каей Скоделарио. Вовсю работают, как видите.

Промо-арт сериала «Джентльмены» Промо-арт сериала «Джентльмены»

Джеймс играет Эдди Холстеда, унаследовавшего от отца внушительное поместье, которое, как позже выяснилось, стоит на вершине «травяной» империи легендарного Майки Пирсона. И теперь именно Эдди волей-неволей предстоит вести дела, связанные с этим сверхприбыльным бизнесом.

Промо-арт сериала «Джентльмены» Промо-арт сериала «Джентльмены»

В остальных ролях задействованы покуда остающиеся за кадром Винни Джонс, Джанкарло Эспозито, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон и Питер Серафинович.

Промо-арт сериала «Джентльмены» Промо-арт сериала «Джентльмены»

Ричи выступает создателем сериала, сосценаристом и исполнительным продюсером, а ещё режиссирует первый и второй эпизоды. Соавтором сценария выступил Мэттью Рид. Производство курирует Miramax TV.

Теги
Джентльмены
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Источник фотографий: Depositphotos

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