Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин встретились в чистилище в тизере второго сезона хоррора «Территория»

Путешествие между мирами. Онлайн-кинотеатр Premier представил мрачный тизер-трейлер второго сезона «Территории». Многосерийный фолк-хоррор с Глебом Калюжным и Андреем Мерзликиным вернётся на малые экраны зимой, но точной датой выхода пока не обзавёлся.

Мистический ужастик продолжит рассказывать о таинственных и пугающих событиях, окружающих Егора Чудинова (Калюжный) и его дядю Николая (Мерзликин) на Урале с его духами, ведьмами, шаманами и другими обитателями коми-пермяцких мифов. Во втором сезоне главным героям предстоит столкнуться с самым большим страхом человека — страхом смерти.

В сюжет также вернутся персонажи Алексея Розина и Аси Чистяковой. Новые эпизоды срежиссировал Динар Гарипов, а сценарий написала Ирина Накарякова. За производство отвечают Good Story Media.

И тизер-постер: