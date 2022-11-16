«Бригада» и Саша Белый снова с нами! Вышел трейлер комедии «Ресторан по понятиям 2»

Эй, гурманы, налетай! Тюремные рестораторы готовы снова баловать вас гастрономическими изысками, убойным метаюмором и остальными прелестями, от которых вы почти наверняка испытаете жгучий испанский стыд. В сети появился трейлер второго сезона комедии «Ресторан по понятиям», где уже в открытую шутят про «Бригаду» и сообщают точную дату возвращения — 24 ноября.

В продолжении бывшие преступники, завязавшие с преступным прошлым, обживаются в роли законных бизнесменов-рестораторов. Но жизнь им начинает портить серьёзный конкурент — персонаж Ивана Охлобыстина, владелец веганского ресторана. И главные герои пускают в ход свои «профессиональные» навыки, чтобы разделаться с мощным соперником.

Проект для видеосервиса Premier продюсируют Сарик и Гевонд Андреасяны. Режиссёр — Давид Дадунашвили. Во втором сезоне снимаются Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжева, Владимир Сычёв, Иван Кокорин, Иван Охлобыстин, Кай Метов, Виктория Богатырёва и другие.