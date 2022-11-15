Тони Гилрой рассказал о съёмках «Андора», трудностях работы над сериалом и финале второго сезона

В интервью Collider Тони Гилрой рассказал, что изначально в «Андоре» планировалось пять сезонов, но в итоге решили ограничиться двумя, а что до финала проекта, то, как справедливо отмечает шоураннер, нужно сильно потрудиться, чтобы не угадать, чем завершится сериал.

Изначально мы планировали пять сезонов с тем же финалом, который у нас и сейчас. Я понимал, как будет строиться работа в первый год, и не знаю, о чём, чёрт возьми, мы думали, собираясь снимать пять сезонов, но финал в любом случае должен был подводить к «Изгою-один». Чувак, да все и так знают, что произойдёт. В финальной или околофинальной сцене Кассиан идёт по взлётно-посадочной полосе, чтобы сесть на корабль с К2 и добраться до Кольца Кафрены, чтобы встретиться с Дэнни Мэйсом (Тивик в «Изгое-один»). Тони Гилрой

Тивик — информатор, которого Андор убил в «Изгое-один», и это вообще первое, что он там сделал. Если будущее сериала предопределено, то по поводу самого себя Гилрой не уверен — думает, что, закончив с проектом, свернётся калачиком и так пролежит какое-то время.

Справедливости ради, был в том интервью вопрос и поинтереснее: строят ли заключённые в восьмой и девятой серии «Андора» детали для Звезды Смерти? Тони Гилрой ответил, что они строят фундамент для второго сезона.

Ещё он объяснил, что флешбэки с детством Кассиана сняты главным образом для того, чтобы объяснить акцент Диего Луны, и сравнил работу над сериалом с родительским опытом — к подобным вещам нельзя подготовиться, и его шокирует, насколько он был наивен, когда только вписался в проект. Гилрой отметил специфику написания сценария и сложности не только подбора новых актёров, но и работы с теми, кто уже снимается в сериале, — трудно согласовывать расписание, чтобы собрать всех, кто нужен, все очень заняты.

С режиссёрами ничуть не проще. Их нужно убедить прийти снимать сериал, над которым они не работали с самого начала. Состав постановщиков второго сезона уже утверждён, но суть в том, что нужно следить буквально за всем, и временами это ужасает, а главное — нужно быть смехотворно уверенным в себе и ужасно неуверенным одновременно, балансируя между ужасом, тщеславием и славой.

Ранее Тони Гилрой рассказал, зачем написал сцену в борделе для первой серии «Андора».