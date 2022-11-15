 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Дженнифер Лоуренс жалеет, что снялась в «Пассажирах» Эпический кроссовер «Бэтмен / Спаун» возвращается Ядовитый Плющ убивает и съедает классического злодея DC Издательство Titan Comics анонсировало творческую команду нового комикса о Конане-варваре Пиксели не помеха: ремастер Tactics Ogre: Reborn понравился и критикам, и игрокам
2
СЕРИАЛЫ
403
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Тони Гилрой рассказал о съёмках «Андора», трудностях работы над сериалом и финале второго сезона

Источник: Disney+

В интервью Collider Тони Гилрой рассказал, что изначально в «Андоре» планировалось пять сезонов, но в итоге решили ограничиться двумя, а что до финала проекта, то, как справедливо отмечает шоураннер, нужно сильно потрудиться, чтобы не угадать, чем завершится сериал.

Изначально мы планировали пять сезонов с тем же финалом, который у нас и сейчас. Я понимал, как будет строиться работа в первый год, и не знаю, о чём, чёрт возьми, мы думали, собираясь снимать пять сезонов, но финал в любом случае должен был подводить к «Изгою-один». Чувак, да все и так знают, что произойдёт. В финальной или околофинальной сцене Кассиан идёт по взлётно-посадочной полосе, чтобы сесть на корабль с К2 и добраться до Кольца Кафрены, чтобы встретиться с Дэнни Мэйсом (Тивик в «Изгое-один»).

 
Тони Гилрой

Тивик — информатор, которого Андор убил в «Изгое-один», и это вообще первое, что он там сделал. Если будущее сериала предопределено, то по поводу самого себя Гилрой не уверен — думает, что, закончив с проектом, свернётся калачиком и так пролежит какое-то время.

Справедливости ради, был в том интервью вопрос и поинтереснее: строят ли заключённые в восьмой и девятой серии «Андора» детали для Звезды Смерти? Тони Гилрой ответил, что они строят фундамент для второго сезона.

Ещё он объяснил, что флешбэки с детством Кассиана сняты главным образом для того, чтобы объяснить акцент Диего Луны, и сравнил работу над сериалом с родительским опытом — к подобным вещам нельзя подготовиться, и его шокирует, насколько он был наивен, когда только вписался в проект. Гилрой отметил специфику написания сценария и сложности не только подбора новых актёров, но и работы с теми, кто уже снимается в сериале, — трудно согласовывать расписание, чтобы собрать всех, кто нужен, все очень заняты.

С режиссёрами ничуть не проще. Их нужно убедить прийти снимать сериал, над которым они не работали с самого начала. Состав постановщиков второго сезона уже утверждён, но суть в том, что нужно следить буквально за всем, и временами это ужасает, а главное — нужно быть смехотворно уверенным в себе и ужасно неуверенным одновременно, балансируя между ужасом, тщеславием и славой.

Ранее Тони Гилрой рассказал, зачем написал сцену в борделе для первой серии «Андора».

Теги
Андор
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

+«Андор» — 1x08–10 5Тони Гилрой рассказал, кто будет снимать второй сезон «Андора» 16Наёмники в далёкой-далёкой галактике — «Андор» обошёл по просмотрам «Мандалорца»

Тоже интересно

0Новые тизеры аниме «Нир: Автомата Ver1.1a» 8Nvidia представляет DLSS 3 и GeForce RTX 40 19Персонажи, сюжет и отношения в «Аватаре 2»: на что именно Джеймс Кэмерон потратит больше трёх часов вашей жизни 9Джереми Реннер нагнетает в тизере второго сезона «Мэра Кингстауна» 6Рейтинги «Дома Дракона» продолжают расти

Далее на КГ

1
Мобилизованный Уилл Смит идёт бить морды белым, а не как обычно (фото)
 1
Роберт Дауни-младший посоветовал следующему Железному человеку оставаться собой
 1
DC подарило Джону Кенту идеальный момент для каминг-аута
 6
Главные сокровища на постере сериала «Сокровище нации: На краю истории»
 7
Warner Bros. хочет экранизировать «Проклятое дитя»
 0
«Скучно!» — Эмили Блант раздражают роли сильных женщин
 3
Гильермо дель Торо уже приметил режиссёров для второго сезона «Кабинета редкостей»
 5
«Я больше не хочу делать ничего подобного» — Милли Олкок из «Дома Дракона» не готова к другим фэнтези-проектам
 0
Джеймс Тинион IV передаёт три своих комикса в Dark Horse Comics
 5
Rockstar отказалась от экранизации GTA с Эминемом в главной роли
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Старая и новая Уэнсдэй Аддамс в трейлере нового сериала Тима Бёртона
 
Александра Даддарио и её окружение на свежих кадрах «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс
 
Кино Очень много семейной драмы Хью Джекмана в тизере фильма «Сын»
 
Кино «Флэш» отправляется на пересъёмки вместе с Эзрой Миллером
 
Легендарный художник Джим Ли показал своих Диких Котов
 
Кино Бенуа Блан — гей. Райан Джонсон делится совершенно лишней информацией о детективе «Достать ножи»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
2Телеовощи – 470: Раскольников и Муму
 
1Ноль кадров в секунду – 447: Геймплей на блокноте
 
 
3ЕВА – 503: Хороший, милый геноцид
 
2Телеовощи – 469: Чудо-мужик!
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 540: «Варвар», «На Западном фронте без перемен», трэш от Нила Маршалла, новый глава DC
 
0Ноль кадров в секунду – 446: Разрешение на съёмку
 
8ЕВА – 502: Зовите дрессировщика
 
2Телеовощи – 468: Бисексуальный кастинг
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 539: Мощь «Чёрного Адама», фильм Оливии Уайлд, «Рэймонд и Рэй»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru