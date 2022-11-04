Наёмники в далёкой-далёкой галактике — «Андор» обошёл по просмотрам «Мандалорца»

Новое исследование Parrot Analytics, охватывающее период с 15 по 21 октября, показало, что за последний месяц аудитория «Андора» выросла даже по сравнению с «Мандалорцем». Отрыв, правда, минимальный — если интерес аудитории к одному наёмнику в далёкой-далёкой галактике в 34 раза превышает внимание зрителей к среднестатистическим телевизионным проектам, то сериал о другом наёмнике в далёкой-далёкой галактике интересует их чуть больше — его смотрят в 34,1 раза чаще.

Похоже, во вселенной «Звёздных войн» эпохи Disney появился ещё один проект, за который не стыдно. За последние пару-тройку серий приквел «Изгоя-один» от неторопливой истории побега разогнался до такой степени отчаяния и ужаса, когда восстание уже не выбор, а единственный способ выживания. Ну, на какое-то время.

Ранее Джон Гилрой рассказывал о том, как строился образ Кассиана Андора для сериала, а Диего Луна развеивал слухи об альтернативной концовке «Изгоя-один».