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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Я больше не хочу делать ничего подобного» — Милли Олкок из «Дома Дракона» не готова к другим фэнтези-проектам

Источник: HBO

Милли Олкок, сыгравшая юную Рейниру в «Доме Дракона», в обозримом будущем не видит себя в фэнтези-проектах и в целом к выбору ролей подходит избирательно, чтобы в потом не было стыдно за свою фильмографию.

Я больше не хочу делать ничего подобного, на моём счету уже есть один фэнтези-сериал, и пока мне необязательно повторять подобный опыт. Я просто жду подходящего проекта, не спешу вписываться во всё подряд. Лучше буду избирательнее, зато работать над тем, что мне действительно интересно, и чем я могла бы гордиться. Подписываясь на какой-либо проект, нужно понимать, что придётся говорить о нём на протяжении полугода или года своей жизни, поэтому стоит убедиться, что и правда обожаешь его. Я жду, когда появится что-то, что меня поразит.

 
Милли Олкок

Первый сезон «Дома Дракона» успешно подошёл к концу, выиграв негласную битву фэнтези сами знаете с кем. Впрочем, с таким противником трудно было не победить.

Недавно исполнитель роли Деймона Мэтт Смит говорил, мол, несмотря на то, что приквел «Игры престолов» — мощнейший франчайз, работая над сериалом, он не чувствует устрашающих масштабов проекта и связанного с этим давления.

Теги
Дом Дракона
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