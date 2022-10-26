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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Над «Доктором Кто» Мэтту Смиту работалось сложнее, чем над «Домом Дракона»

Источник: BBC One

Сравнивая работу в двух своих знаковых проектах, Мэтт Смит однозначно признаёт, что с «Доктором Кто» ему пришлось сложнее, потому что он стал самой молодой версией Повелителя Времени, а до него эту роль исполняли десять человек, включая Дэвида Теннанта, которого фанаты сериала очень не хотели отпускать. К тому же, один из старейших сериалов в истории телевидения стал национальным достоянием. К каждому, кто подступался к «Доктору», внимание было особенно пристальным, а критика — бескомпромиссной. Пережив такое, никакие драконы уже не страшны.

С «Доктором Кто» давление зашкаливало. Приходилось делить роль с десятком других актёров. Культовость Доктора сравнима с гамлетовской. Мне было 26, когда меня взяли на эту роль, и даже не знаю, смогу ли я ощутить подобное давление снова. Во всяком случае, для Британии это большое дело. «Дом Дракона» — глобальный франчайз, по крайней мере, так говорят — я-то просто работаю на студии в Уотфорде, пытаясь произносить свои реплики правильно. Каждый, кто покидает «Доктора Кто», всегда будет скучать по нему, потому что лучше уже не будет. Это величайший персонаж. Жить, зная, что можешь путешествовать во времени — да это же охренеть как круто! Безгранично. Тяжело уходить.

 
Мэтт Смит

Поэтому последними словами Десятого Доктора перед регенерацией в Одиннадцатого (Мэтта Смита) буквально и были: «Я не хочу уходить».

Ранее продюсер и сценаристка «Дома Дракона» рассказала, что не понимает фанатской любви к Деймону Таргариену.

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