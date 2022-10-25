Финал «Дома Дракона» демонстрирует лучшие рейтинговые показатели со времён «Игры престолов»

Пока Amazon стыдливо прячет заветные циферки, знаменующие зрительский успех его мегапроекта о волшебной бижутерии, студия Warner Bros. Discovery хвастается достижениями своего детища. Подоспели результаты первых просмотров заключительного эпизода первого сезона «Дома Дракона», которые убеждают руководство в правильности решения продлить таргариенский приквел «Игры престолов» на второй сезон.

Десятую серию под названием «Чёрная королева» в воскресный вечер на кабельном канале HBO и стриминге HBO Max посмотрело 9,3 млн человек. В своё время финал первого сезона «материнского» сериала собрал у экранов куда меньшую аудиторию — 3,9 млн человек. Но именно его дальнейшему успеху «драконий» приквел обязан такими внушительными цифрами. К слову, до результатов финала восьмого сезона «Дому Дракона» очень далеко.

Подготовительная работа над вторым сезоном фэнтези-эпика уже ведётся, хотя к съёмкам, конечно, ещё не приступали. О дате возвращения, хотя бы приблизительной, шоураннер Райан Кондал и компания пока не сообщали.